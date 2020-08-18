Cтепень опьянения человека научились определить с помощью смартфона

Исследование американских ученых показало, что для того, чтобы определить, насколько человек пьян, можно использовать данные с его смартфона. Таким образом можно будет предупредить человека не садиться за руль в нетрезвом виде, а также предотвратить драки и сексуальное насилие, которые часто происходят из-за опьянения, надеются исследователи. Описание их работы опубликовал Journal of Studies on Alcohol and Drugs.
В исследовании участвовали 22 добровольца-мужчины от 21 до 43 лет. В ходе эксперимента они должны были в течение часа выпить определенное количество водки с водой, чтобы концентрация паров спирта в выдыхаемом воздухе достигла 2 ‰ (то есть 0,2%). При этом в США водитель имеет право находиться за рулем, если эта концентрация составляет 0,8 ‰.
В течение следующих семи часов добровольцев попросили каждый час делать 10 шагов по прямой линии в одну сторону и столько же — в обратную. При этом на пояснице у каждого из них ученые закрепили смартфон. Датчики этих устройств измеряли, насколько сильно участники эксперимента отклонялись от вертикального положения как право и влево, так вперед-назад и вверх-вниз.
Анализ данных со смартфонов показал, что вывод о том, перешло ли опьянение разрешенную законом грань, в 90% случаев можно сделать только по походке. При этом ученые отмечают, что у их исследования были ограничения: разумеется, обычно люди не носят смартфоны на пояснице. Поэтому они планируют продолжить работу и выяснить, можно ли заметить опьянение человека по смартфону, который находится у того в руке или в кармане.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016