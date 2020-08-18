Лукашенко заявил о попытке оппозиции захватить власть в стране

Создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Они (оппозиция — Ред.) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко на встрече с членами Совбеза страны, сообщает агентство БелТА.

Лукашенко раскритиковал программу оппозиции, предполагающую переориентацию на Запад и поручил правительству подготовить выводы о возможных последствиях программы оппозиции.