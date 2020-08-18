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Лукашенко привел в боевую готовность войска на западной границе

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Лукашенко привел в боевую готовность войска на западной границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник на совещании с членами Совета безопасности страны, что белорусские войска на западной границе страны приведены в полную боевую готовность.

Он вновь отметил, что около западных границ страны происходит нагнетание обстановки. Ранее он заявлял, что страны Запада наращивают военную мощь в регионе.

«Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что за вчерашний вечер, особенно ночь, вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду. ...Появились заявления представителей западных государств, в том числе и руководителей некоторых государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится, и не знают, что здесь происходит. Но тем не менее делают эти заявления», — приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

«Притом эти заявления свидетельствуют, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», — сказал Лукашенко.

«То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», — добавил глава государства.

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Президент Беларуси также заявил, что ситуация в стране еще не достигла своего пика.

«То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», — заявил Лукашенко.

Беларусь, Александр Лукашенко
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