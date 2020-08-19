Украина обновила антирекорд по числу заболевших коронавирусом

За сутки 18 августа в Украине COVID-19 диагностировали 1967 людям, 28 больных умерли, 812 человек выздоровели.

Об этом сообщается на ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В общей сложности в Украине зарегистрировано уже 2 144 смерти от COVID-19. Выздоровели - 48 925. В данный момент болеют - 45 334.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1 616 случаев коронавируса.