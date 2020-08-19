Ощадбанк собирается осенью начать продажу неработающих кредитов

Государственный Ощадбанк готовится к старту продажи неработающих кредитов (NPL) на открытых аукционах начиная с осени 2020 года, в частности, в настоящее время банк определяет и согласовывает соответствующие активы для продажи, сообщили в пресс-службе банка агентству «Интерфакс-Украина».
Как уточнили в пресс-службе, механизмы по управлению проблемными активами стали более доступными благодаря постановлению Национального банка Украины (НБУ) от 13 апреля 2020 года № 49 и постановлению Кабинета министров от 15 апреля 2020 года № 281.
Уточняется, что указанные документы определяют, что соответствующие аукционы должны проходить по голландской модели (на понижение цены) и включать этапы представления закрытых ценовых предложений и ценового предложения с учетом ряда условий.
В пресс-службе добавили, что в такие условия включается запрет на покупку лота должником или связанным с ним лицом, установка стартовой цены уровне валовой балансовой стоимости финансового актива, а минимальной — на уровне не меньшем минимальной экономической выгоды.
Отмечается, что принятые НБУ и Кабмином изменения также определяют порядок списания госбанками проблемных активов В частности, в соответствии с ними, Ощадбанк в первом полугодии 2020 года списал неработающих активов на 22 млрд грн, что обусловило снижение удельного веса плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.
Как сообщалось, Совет финстабильности 30 июня утвердил оперативные планы госбанков по снижению NPL, который для Ощадбанка предусматривает сокращение плохих кредитов с 55% на начало 2020 года до 37% в 2021 году, до 11% в 2022-м и до 7% в 2023-м.
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