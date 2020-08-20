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Сервис Airbnb подал заявку на проведение IPO

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Сервис Airbnb подал заявку на проведение IPO

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. сообщил, что направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения своих акций на бирже (IPO).

Количество акций, которые будут предложены к размещению, и их ценовой диапазон пока не определены, говорится в сообщении Airbnb. Ожидается, что IPO состоится после того как SEC завершит проверку ее документов на соответствие рыночным и другим условиям.

Это неожиданный поворот для компании, бизнес которой существенно пострадал на фоне пандемии коронавируса, отмечает The Wall Street Journal. По словам источников газеты, знакомых с вопросом, Airbnb склоняется к размещению на фондовой бирже Nasdaq, но не исключено, что она может сделать выбор в пользу Нью-Йоркской фондовой биржи.

Airbnb объявила о планах выйти на открытый рынок в сентябре 2019 года. По сообщениям СМИ, компания изначально рассматривала возможность проведения прямого листинга, который не предусматривает привлечение денежных средств, однако остановилась на традиционном IPO.

Выручка Airbnb во втором квартале, завершившемся 30 июня, упала на 67% в годовом выражении, до $335 млн, сообщило агентство Bloomberg ранее в этом месяце со ссылкой на осведомленные источники. Убыток без учета процентов, налогов, износа и амортизации составил $400 млн.

Компания уже привлекла финансирование в размере $2 млрд путем выпуска долговых и ценных бумаг, чтобы справиться с кризисом, вызванным COVID-19. В мае Airbnb сократила около 1,9 тыс. рабочих мест, или примерно 25% штата.

В то же время ситуация с бронированиями улучшилась ближе к концу второго квартала. По данным Bloomberg, в июне количество бронирований жилья через сервис снизилось на 30% по сравнению с падением на 70% в мае.

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Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

IPO, Airbnb
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Четверг, 20 августа 2020
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