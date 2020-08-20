Войти
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
инфраструктура
К передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена
резонанс
Трамп опубликовал записи Деркача с голосами Порошенко и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Советники лидеров Нормандской четверки будут готовить саммит в Берлине

200
Советники лидеров Нормандской четверки будут готовить саммит в Берлине

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине — насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине — и этот вопрос поставить, потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное — это решение в Нормандском формате главами четырех государств», — сказал он в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» в четверг.

По словам Кравчука, для решения вопроса блокирования переговоров ТКГ со стороны представителей ОРДЛО он не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Как сойтись, как согласовать все эти решения, которые не могут быть решены украинским законодательством? Потому что мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам, а та сторона считает, что не противоречат и, как они прямо говорят, давайте выполнять Минские соглашения... Я не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде. Это не означает, что сделать так, как я пишу или так, как кто-то хочет. Сделать так, чтобы открыть, разблокировать движение вперед. Сейчас они его заблокировали. Как только мы не решим, все остановится: и обмен пленными, и никто не повлияет на них. Есть только одна возможность повлиять теперь на них — применить силу. Но мы же не можем пойти на это. Просто у нас нет такой политики делать все через силу. У нас политика — через договоренности. А договоренности — они сказали их не будет, пока вы не решите этот вопрос. Вот давайте думать, как решить», — пояснил єкс-президент.

Как сообщалось, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

Читайте также: От гриппа в Украине умерло почти в три раза больше людей, чем от коронавируса

«С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров «Нормандской четверки», в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера», — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Леонид Кравчук, нормандский формат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016