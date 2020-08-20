Советники лидеров Нормандской четверки будут готовить саммит в Берлине

Советники лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине, сообщил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине — насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине — и этот вопрос поставить, потому что он минской Трехсторонней контактной группой не может быть решен. Главное — это решение в Нормандском формате главами четырех государств», — сказал он в эфире программы «Сегодня вечером» на телеканале «Украина 24» в четверг.

По словам Кравчука, для решения вопроса блокирования переговоров ТКГ со стороны представителей ОРДЛО он не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Как сойтись, как согласовать все эти решения, которые не могут быть решены украинским законодательством? Потому что мы считаем, они противоречат нашим национальным интересам, а та сторона считает, что не противоречат и, как они прямо говорят, давайте выполнять Минские соглашения... Я не нашел иного пути, как обратиться к Верховной Раде. Это не означает, что сделать так, как я пишу или так, как кто-то хочет. Сделать так, чтобы открыть, разблокировать движение вперед. Сейчас они его заблокировали. Как только мы не решим, все остановится: и обмен пленными, и никто не повлияет на них. Есть только одна возможность повлиять теперь на них — применить силу. Но мы же не можем пойти на это. Просто у нас нет такой политики делать все через силу. У нас политика — через договоренности. А договоренности — они сказали их не будет, пока вы не решите этот вопрос. Вот давайте думать, как решить», — пояснил єкс-президент.

Как сообщалось, глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

«С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров «Нормандской четверки», в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера», — сообщила пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.