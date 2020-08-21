В омской больнице смогли поставить диагноз Навальному – это не отравление

Врачи смогли поставить находящемуся в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 Омска российскому оппозиционеру Алексею Навальному полный диагноз, однако не могут сообщить его журналистам. Об этом заявил на брифинге заместитель главного врача БСМП Анатолий Калиниченко, передают российские СМИ.
«В результате лечения, в течение суток проведенного большого клинического наблюдения, осмотров и лабораторно-инструментальной диагностики, в настоящее время мы практически имеем полный диагноз К сожалению, я не могу вам озвучить, но он был доведен до сведения жены и брата нашего пациента. Они в устной форме получили от нас полную информацию», — сказал Калиниченко.
Врач сказал, что ядов или их следов в организме Навального анализы не выявили, а потому медики теперь не считают, что пациент перенес отравление, хотя такой диагноз пока «остается где-то в подкорке нашего сознания». Нынешнее состояние Навального, по словам Калиниченко, «полностью укладывается в структуру» поставленного ему диагноза.
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