73% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении

73,1% взрослых граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,9% — что в правильном, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром «Социальный мониторинг» с 8 по 15 августа 2020 года и презентованного на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» в пятницу.

На вопрос, считают ли респонденты необходимым проведение досрочных выборов в Верховную Раду, 16,9% ответили, что безусловно да, 24% — скорее да, 26,1% — скорее нет, 23,5% — скорее нет, а 9,5% затруднились ответить на вопрос.

В то же время, на вопрос, считают ли респонденты необходимым проведение досрочных выборов президента, 15,7% ответили, что безусловно да, 20% — скорее да, 27,6% — скорее нет, 27,1% — скорее нет, а 9,6% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, как бы респонденты в целом оценили политическую ситуацию в стране, 1,3% ответили, что она благополучная, 12,3% — стойкая, 63,1% — напруженная, 19,5% — критическая и взрывоопасная, а 3,8% затруднились ответить на вопрос.