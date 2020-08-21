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Зеленский сообщил, что его сын также переболел коронавирусом

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Зеленский сообщил, что его сын также переболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его сын переболел Covid-19 вместе с его женой.

«Заболела моя жена и сын, кстати, тоже: они вместе лечились в больнице», — рассказал он журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

«И если дети переносят это как дети, я считаю более-менее нормально, только температура, и все родители обеспокоены этим и действительно волнуются, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые, скажем так, молодые, здоровые, занимаются спортом. Поэтому я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас, люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры, никто ничего не боится — поверьте, поверьте нашей семье, никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью», — добавил президент.

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Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование выявило у первой леди коронавирус. Ей был установлен диагноз «внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония». Супругу президента госпитализировали в одну из больниц Киева.

Владимир Зеленский, коронавирус
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