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Массовая акция протеста проходит в центре Минска

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Массовая акция протеста проходит в центре Минска

Акция протеста проходит в субботу в Минске, сообщает телеграм-канал «Радио Свобода». По предварительной оценке, в шествии принимают участие около трех тысяч человек.

По информации очевидцев многочисленная колонна с бело-красно-белыми флагами идет по проспекту Независимости. Проходя мимо здания КГБ, люди начали скандировать «Свободу!» и «Трибунал!».

Как передают телеграм-каналы, часть проспекта в сторону центра от Сурганова закрыта для легковых авто, но общественный транспорт пропускают.

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Ранее, днем 22 августа, на площадке у Комаровского рынка прошла мирная акция против насилия. Как сообщал портал Onliner, девушки и женщины с цветами требовали прекратить произвол силовиков, освободить всех политзаключенных, расследовать пытки в автозаках и тюрьмах, исчезновения и смерти людей во время протестов в Беларуси. Участницы выстроились в цепь солидарности от Комаровки до площади Якуба Коласа. По оценке очевидцев, в акции приняли участие более 5 тыс. человек.

Как сообщалось, в Беларуси уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

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Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни пострадали при задержаниях. Четыре человека погибли. К настоящему времени не известно о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, применивших чрезмерное насилие при задержаниях.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Беларусь, акции протеста
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