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Тихановская заявила, что Белорусь это не Украина

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Тихановская заявила, что Белорусь это не Украина

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что страна будет продолжать поддерживать тесные экономические связи с Россией даже в случае прихода оппозиции к власти. С таким заявлением она выступила в интервью французскому публицисту и философу Бернар-Анри Леви, опубликованном в воскресенье еженедельной газетой Le Journal du Dimanche.

"Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Беларусь поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом", - сказала Тихановская. "Почему это происходит? - продолжила она. - Судя по всему, этому есть свои причины, которых я не знаю, так как я не экономист и не политик. Но могу заверить, что никто не будет выступать против такой ситуации, в том числе и я".

"И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Беларусь - это не Украина", - подчеркнула Тихановская.

На вопрос интервьюера, чего она ожидает от Запада, Тихановская ответила, что поддержки. "А также того, что вы поможете нам убедить Лукашенко, что его время вышло, что ему пора уходить", - добавила она.

В ходе интервью Тихановская поблагодарила Париж за помощь. "Франция стала первой страной, которая меня поддержала. Так, 14 июля, в самый разгар предвыборной кампании, я получила почтовую карточку от посла Франции в Белоруссии. А затем и приглашение в посольство. Это было важно для меня, потому что в тот момент мы были очень одиноки", - заявила бывший кандидат в президенты.

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9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, заняла на выборах второе место, набрав 10,12% голосов. Тихановская не признала результаты выборов, в ночь на 11 августа покинула Белоруссию и находится в Литве. 14 августа она инициировала создание Координационного совета, задачей которого должно стать обеспечение передачи власти. Сразу после подведения итогов в городах Беларуси начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка.

Беларусь, Светлана Тихановская
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