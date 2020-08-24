Белорус Сергей Михалок получил звание заслуженного артиста Украины

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов «Брутто», Drezden и основатель группы «Ляпис Трубецкой» стал заслуженным артистом Украины.

«Вручить почетное звание „Заслуженный артист Украины“ Михалку Сергею Владимировичу, музыканту, солисту группы Brutto», — объявил ведущий торжественной церемонии в Киеве в честь Дня независимости Украины на Софийской площади.

Михалок принял наградные документы из рук президента Украины Владимира Зеленского. «Спасибо тебе, ты — молодец», — сказал украинский лидер.

Звание Заслуженный артист Украины присваивается президентом страны за высокое исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, представлений, кинофильмов, ставших достоянием отечественного культурно-художественного наследия.