Войти
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
мирный процесс
Зеленский согласен на мир только на условиях Украины
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень
реформы
Шмыгаль хочет очистить Укроборонпром от долгов и вывести на мировой уровень

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

сделка
RSS

Две компании из США хотят купить американский сегмент TikTok

212
Две компании из США хотят купить американский сегмент TikTok

Инвестиционные компании General Atlantic и Sequoia Capital предпринимают шаги, чтобы вместе с корпорацией Oracle приобрести у китайской ByteDance американский сегмент социальной сети TikTok. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, General Atlantic и Sequoia пришли к заключению о том, что у них практически нет шансов осуществить желаемую сделку под эгидой корпорации Microsoft, которая является основным претендентом на покупку сегмента соцсети. Обе компании рассчитывают стать партнерами Oracle и получить свои доли в TikTok.

Согласно публикации, General Atlantic и Sequoia инвестировали ранее в китайскую ByteDance, получив места в совете директоров этой компании. Это обстоятельство может стать помехой в сделке, указывает газета. Она напоминает, что члены совета директоров обязаны соблюдать интересы ByteDance и всячески содействовать повышению стоимости этой компании и ее дочерних предприятий. Такое обязательство идет вразрез с желанием приобрести сегмент социальной сети по оптимально низкой цене.

Читайте также: Немецкие врачи заявили об «указывающих на отравление» анализах Навального

Как указали собеседники издания, основные претенденты должны направить свои заявки на покупку до завершения этой недели. После этого только одной компании будет разрешено вступить в переговоры по существу дела. Помимо Microsoft и Oracle, в список претендентов может войти и Twitter.

TikTok
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 августа 2020
Понедельник, 24 августа 2020
Воскресенье, 23 августа 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Не толкайте воду в гору

На планете живет почти 8 млрд человек - почему же так много вещей, которые можно сделать? Почему так много работы? Почему тут только один Илон Маск? Учитывая, что в последнее время Tesla становится самым дорогим автопроизводителем в мире, это хороший вопрос. Как может один человек обладать энергией и талантом, чтобы одновременно устраивать автомобильную революцию и запускать ракеты, тогда как многие из нас не могут даже ходить в спортзал каждую неделю?
Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016