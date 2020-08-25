TikTok впервые обнародовал данные о количестве пользователей в мире

В иске, поданном компанией к правительству США, TikTok информирует, что число активных пользователей сервиса в месяц с января 2018 года выросло на 800%. В США аудитория приложения выросла за два года с 11 млн до 91 млн человек.

В документах TikTok объясняет, что к июню, когда появилась информация о желании властей США заблокировать сервис в стране, число пользователей превысило 100 млн. Ежедневно к сервису подключаются еще 50 млн человек, сообщает CNBC.

Глобальная аудитория, по данным компании, пережила аналогичный всплеск. В январе 2018 года число пользователей не превышало 55 млн, к концу года оно выросло до 271 млн, а в декабре 2019 года — до 507 млн человек. В июле месячная аудитория сервиса достигла 700 млн.

К августу приложение скачали более 2 млрд раз.

TikTok по-прежнему отстает от Facebook, чья ежемесячная аудитория активных пользователей по всему миру насчитывает 2,7 млрд человек.