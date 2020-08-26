НАПК запретило партиям заниматься благотворительностью

Политические партии в Украине не могут использовать свои имущество и средства для благотворительной деятельности. В период избирательного процесса благотворительная помощь не может предоставляться от имени партии или быть связанной с ее деятельностью.
Такое заявление сделали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).
Кроме того, благотворительная помощь от политической партии в период избирательного процесса, который начинается за 50 дней до местных выборов, содержит признаки косвенного подкупа выборов.
За подкуп избирателей предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Разъяснение НАПК основывается на нормах законов о политических партиях и о благотворительной деятельности, Уголовном и Избирательном кодексах, Конституции Украины и решении Конституционного суда от 12 июня 2007 года.
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