В Украине ввели RAB-тарифы на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в ряд постановлений относительно стимулирующего тарифообразования, установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает Энергореформа.

Согласно проектам постановлений, на первый регуляторный период (три года) устанавливаются отдельные регуляторные нормы дохода для «старой» и «новой» базы активов — 3% и 15,72%, достижение установленных показателей качества услуг переносится с 8-го на 13-й год после перехода на стимулирующее тарифообразование.

В то же время комиссия поддержала предложение «с голоса» о повышении уровня доходности на «новую» базу активов до 16,74%.

Основным вопросом, вызвавшем дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов.

По мнению участвовавших в заседании депутатов и представителей общественных организаций, эту норму дохода необходимо устанавливать на уровне до 8%. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Согласно сообщению НКРЭКУ, в соответствии с утвержденной методикой стимулирующего тарифообразования, предусматривается, что потери в сетях операторов системы распределения должны снизиться, по крайней мере, на 1% на первом классе напряжения и на 3,5% — на втором классе напряжения ежегодно.

Отмечается, что регулятор будет анализировать макрофинансовые и экономические показатели Украины, сбалансированность работы рынка, стоимость электроэнергии как товара и при позитивных сигналах вернется к рассмотрению вопроса увеличения показателей доходности ОСР с одновременным сокращением срока достижения целевых показателей.