Регулятор одобрил RAB-тарифы для первых трех облэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила тарифы с учетом стимулирующего тарифообразования для «Кировоградоблэнерго», «Ривнеоблэнерго» и «Тернопольоблэнерго».

Решения будут обнародованы для предложений и замечаний с целью окончательного утверждения, передает «Интерфакс-Украина».

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, RAB-тарифы одобряются для первых операторов системы распределения впервые после утверждения методологии стимулирующего тарифообразования.

Согласно проекту постановления, тариф «Кировоградоблэнерго» с учетом стимулирующего тарифообразования составит для первого класса напряжения 247,81 грн/МВт-ч, для второго — 1236,38 грн/МВт-ч.

По первому классу это на 42 грн или 20,5% больше действующего тарифа, установленного ОСР в 2020 году по методике cost+ и составляющего 205,68 грн/МВт-ч.

Что касается тарифа для второго класса напряжения, то он на 357,34 грн или 40,65% больше установленного по методике cost+ и составляющего 879,04 грн/МВт-ч.

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 273,08 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу «Кировоградоблэнерго» на 2021 год в размере 289,49 млн грн.

Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 134,87 млн грн (в текущем году она составила 89,9 млн грн), а также прибыль в размере 136,54 млн грн, что в 4,3 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (31,5 млн грн).

Для «Ривнеоблэнерго» тариф одобрен на уровне 167,5 грн/МВт-ч для первого класса и 989,81 грн/МВт-ч для второго класса напряжения.

Одобренный тариф выше на 4,7% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным по методике cost+ (159,93 грн/МВт-ч), и на 39,8% — по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (708,01 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирования определена на уровне 256,8 млн грн.

Кроме того, регулятор одобрил инвестиционную программу «Ривнеоблэнерго» на 2021 год в размере 233,79 млн грн, что на 88% больше объема инвестпрограммы на 2020 год.

Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 69,12 млн грн (в текущем году она составила 46,08 млн грн), а также прибыль в размере 128,4 млн грн, что в 6,7 раза превышает показатель, установленный для 2020 года (19,03 млн грн).

Тарифы для «Тернопольоблэнерго» на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования одобрены на уровне 177,11 грн/МВт-ч для первого класса и 1269,57 грн/МВт-ч для второго класса напряжения.

Одобренный тариф выше на 21,2% по сравнению с действующим тарифом для первого класса напряжения, установленным для «Тернопольоблэнерго» по методике cost+ (146,12 грн/МВт-ч), и на 41,9% — по сравнению с тарифом для второго класса напряжения по методике cost+ (894,31 грн/МВт-ч).

Прибыль на регуляторную базу активов, созданную до перехода на стимулирующее регулирование, определена на уровне 233,59 млн грн.

Регулятор одобрил инвестиционную программу «Тернопольоблэнерго» на 2021 год в размере 220,64 млн грн, что на 117,14% больше объема инвестпрограммы на 2020 год. Источниками ее финансирования определена амортизация в размере 94,1 млн грн (в текущем году она составила 62,73 млн грн), а также прибыль в размере 111,79 млн грн, что в 18,9 раз превышает показатель, установленный для 2020 года (5,86 млн грн).

Напоминим, стимулирующее тарифообразование — это система тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов, направленного на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры электрических сетей и стимулирование эффективности расходов электрораспределительных компаний.

Такое регулирование предполагает, что облэнерго гарантированно будет получать прибыль, которая будет зависеть от общей стоимости активов. Считается, что это будет стимулировать компании вкладывать средства в модернизацию активов.