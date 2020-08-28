Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

На этой неделе регулятором была утверждена методология стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для операторов систем распределения (облэнерго).

Этот вопрос вызвал много дискуссий, обсуждений представителей различных органов власти, медийную активность некоторых народных депутатов.

В итоге принята методика предусматривает:

— доходность на старую базу активов (переоцененную) 3%

— половина средств из такой доходности в обязательном порядке должно быть реинвестирована в модернизацию электрических сетей, то есть де-факто доходность составит 1,5%

— доходность на новую базу (новые привлеченные инвестиции) будет составлять 16,7%

В этом вопросе чрезвычайно важной была справедливость. Ведь владельцами облэнерго являются такие бизнесмены, которых часто относят к категории олигархов, как Ахметов, Григоришин, Коломойский, братья Суркисы, VS Energy, Бойко-Левочкин, ICU (финансовый советник бизнеса П.Порошенко). Поэтому стояла непростая задача. С одной стороны, реформа тарифообразования для модернизация электрических сетей необходима, дополнительные инвестиции в сети критически важны. Но, с другой стороны, категорически неприемлемо создание сверхприбылей монополистам, недопустимо укрепления олигархической системы. То есть такое решение важно и в контексте развития государства и его политической системы. Для решения этой нетривиальной задачи были привлечены Deloitte и проект Energy Security Project (USAID).

Наибольшая дискуссия шла относительно нормы доходности на старую (существующую на сегодня) базу активов. Версии были следующие:

— народный депутат Виктория Гриб: единая норма доходности на старую и новую базу, то есть 16,7% на все.

— народный депутат Л.Буймистер: единая норма доходности на старую и новую базу (16,7%).

— Общественная Союз «Умные электросети Украины» (объединяет облэнерго): 6,6% −13,4% на старую базу активов, 16,7% на новую базу.

Версия Общественного Союза предусматривала, что за первый регуляторный период (3 года) с потребителей должно было быть собрано больше на 50 млрд грн по сравнению с утвержденной версии, что, безусловно, создавало бы сверхприбыли для владельцев облэнерго.

Версия народных депутатов Гриб и Буймистер предусматривала, что за первый регуляторный период с потребителей должно было быть собрано на 100 млрд грн больше, по сравнению с утвержденной версией. Это безусловно, укрепило бы олигархическую систему и привело бы к шоковому и несправедливому повышению тарифов для конечных потребителей.

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.