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Состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

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Состояние Илона Маска впервые превысило $100 млрд

Состояние американского бизнесмена Илона Маска, возглавляющего компании Tesla и SpaceX, в среду впервые превысило $100 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира, составляемого агентством Bloomberg.

На текущий момент агентство оценивает капитал предпринимателя в $101 млрд. Рост благосостояния Маска оказался возможен благодаря увеличению стоимости акций Tesla, котировки которых на прошлой неделе впервые преодолели порог в $2 тыс. В среду стоимость одной ценной бумаги компании возросла уже до $2,1 тыс. Год назад она не превышала $260.

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Маск занимает четвертую строчку в рейтинге Bloomberg. Список возглавляет глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием в $202 млрд. На втором и третьем месте расположились один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд) и глава Facebook Марк Цукерберг ($115 млрд) соответственно.

Илон Маск
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