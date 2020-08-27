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Новый глава «Укрзализныци» хочет разделить ее на 4 компании

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Новый глава «Укрзализныци» хочет разделить ее на 4 компании

Новый глава АО «Укрзализныця» Владимир Жмак хочет выделить в УЗ четыре вертикально-интегрированные бизнес единицы: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктуру и контейнерные перевозки.

«Я хочу выделить в „Укрзализныце“ четыре вертикально-интегрированные бизнес-единицы, с отдельными балансами, которые способны посчитать свои доходы и убытки: это грузовые перевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура, и моя новация — отдельно вывести контейнерные перевозки. Контейнерные перевозки сейчас находятся в составе грузовых перевозок, но это в принципе отдельный вид бизнеса», — сказал он в интервью «Лига.Бизнес».

После этого, как рассказал Жмак, эти бизнес-единицы должны превратиться в отдельные компании в составе холдинга УЗ.

«Для этого они должны иметь все для осуществления своей деятельности. У руководителя грузовых перевозок должны быть и локомотивы, и вагоны. А не как сейчас: он идет за локомотивами направо, а за вагонами — налево», — добавил новый глава компании.

Кроме того, Жмак считает необходимым изменение корпоративной структуры компании.

«Система формирования правления в УЗ сейчас достаточно сложная, правление формируется с подачи набсовета в Кабмин. И правительство назначает членов правления. Насколько я знаю, решение правления оформляется двумя подписями: председателя правления и члена правления, отвечающего за то направление, по которому принимается решение. Члены правления контактируют напрямую с набсоветом по тем направлениям, за которые они отвечают (...) Для осуществления тех задач, которые я ставлю, мне нужна иерархически правильно построенная система, где я имею возможность принимать решения и отвечать за деятельность всего правления, а не только тех подразделений, которые находятся подо мной», — отметил Жмак.

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По его словам, об этом он будет просить наблюдательный совет на стадии подписания контракта и наделения его полномочиями.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака председателем правления АО «Укрзализныця» после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом «Укрзализныци» 12 августа.

УЗ, Владимир Жмак
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