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Новый глава «Укрзализныци» выступает за приватизацию непрофильных активов

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Новый глава «Укрзализныци» выступает за приватизацию непрофильных активов

Новоназначенный председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак считает необходимыми симплификацию и стандартизацию тарифов на грузовые ж/д перевозки.

«Авиационные компании начисляют плату независимо от того, что везет самолет, стоимость рассчитывается по тарифу тонна-километр перевозок. Так должно быть и в „Укрзализныце“ для магистральных участков. Для руды, песка, щебня или компьютеров — стоимость должна базироваться на тарифе тонна-километр. Для маневровых — просто плата за тонну», — пояснил он в интервью порталу «Лига».

По его словам, бизнес также заинтересован в том, чтобы груз доехал быстрее, поскольку за счет оборота компании зарабатывают больше денег, чем экономят на дешевых тарифах.

«Тариф тонна-километр должен быть единым. Но он должен быть экономически обоснованным и просчитанным. Сейчас УЗ просто не может посчитать эти тарифы, потому что локомотивы находятся в распоряжении дирекции, вагоны — в другом филиале или частные, или еще какие-то, и составить экономически обоснованную стоимость они не могут. Я хочу создать группу с привлечением специалистов для расчета тарифа», — подчеркнул Жмак.

Он отметил, что не исключает, что для ряда групп товаров тарифы при этом не снизятся. Жмак также анонсировал введение скидки на объем перевозок от единого тарифа.

Новоназначенный глава УЗ подчеркнул, что хочет, чтобы компания занималась в первую очередь профильным бизнесом: локомотивами, вагонами, инфраструктурой и диспетчеризацией.

«Все остальное — это не „Укрзализныця“. Санатории, профилактории, больницы, прачечные, песчаные карьеры, заводы — это не УЗ, это непрофильные активы. Их нужно отчуждать — путем продажи и приватизации», — считает Жмак.

По его мнению, от приватизации непрофильных активов выиграют все стороны.

«Мы предложим модель, при которой люди сохранят свои рабочие места, а компания выигрывает: приватизация объектов будет предусматривать сохранение их специализации и рабочих мест» — отметил глава правления компании.

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Он также сообщил, что сейчас в штате УЗ около 260 тыс. сотрудников.

Как сообщалось, 26 августа 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимающего пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака на должность председателя правления АО «Укрзализныця».

УЗ, Владимир Жмак
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