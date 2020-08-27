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Прокурора Мамедова обвинили в попытке «замять» дело с мальчиком-аутистом, – СМИ

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Прокурора Мамедова обвинили в попытке «замять» дело с мальчиком-аутистом, – СМИ

Вопиющая история украинки Юлии Невгодовской, о которой она рассказала в видео-обращении к президенту Владимиру Зеленскому, вызвала бурную реакцию среди украинцев, пишет NewsOne.

Женщина продолжает свою борьбу не только за своего сына, но и против системы, которую олицетворяет заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Именно он — уверяет женщина — тормозит дело и оставляет ее просьбу без всякого внимания.

Недавно Юлия нашла возможность обратиться к заместителю Мамедову напрямую. Об этом она рассказала на своей странице в сети Фейсбук.

«Спасибо всем людям, которые откликнулись на мой крик о помощи и сочувствовали мне. Многие написали мне лично, многие предложили посильную помощь. Мне передали номер телефона Гюндуза Мамедова, и я решила написать ему. К сожалению, мои сообщения остались без ответа...»,- сообщила Юлия Невгодовская.

Женщина пыталась пересказать прокурору ужасную историю, к которой пытается привлечь его внимание. Приводим текст Юлии полностью:

«Я, Юлия Невгодовская, стала жертвой циничного преступления, а после — ужасающей несправедливости и беззакония, куратором которого называют вас, Гюндуз Мамедов.

Вам точно известно, как мой племянник, мальчик-аутист, был вовлечён взрослыми людьми в страшное преступление — попытку убийства меня и моего маленького ребёнка. Я обоснованно подозреваю в случившемся отца моего ребёнка, который незадолго до организации моего убийства, переоформил по поддельной доверенности мое имущество на своих подельников.

Для того чтобы замести следы своего преступления, он и подговорил моего племянника — аутиста на преступление, зная, что никакой ответственности такой подросток не понесёт. Племянник напал на нас с маленьким сыном с ножом, и нанёс нам десятки ударов. Мы 100% должны были умереть, но чудом выжили. Но вы и ваши прокуроры упорно делаете вид, что не замечаете этой причинно — следственной связи. Вы пытаетесь меня посадить в тюрьму, в то время как убийцы шастают на свободе. И не просто шастают, а рассказывают всем как купили вас и ваших прокуроров за $100 тысяч.

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Я требую от вас публичного ответа. Я призываю вас вспомнить, что вы — мужчина и что прятаться за стенами Генеральной прокуратуры вечно не получится. Выйдите и назовите убийц, которые использовали аутиста в своих грязных делах. А если вы этого сделать не можете — позорно сорвите с себя погоны и большое никогда не называйтесь прокурором, который отвечает за соблюдение законов, прав людей и особенно детей. Я жду вашего ответа!»

прокуратура, Гюндуз Мамедов
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