Финляндия запретила въезд сборщикам ягод из Украины

Правительство Финляндии ввело ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на финскую государственную телерадиокомпанию Yle.

Ограничение будет действовать с 28 августа по 18 сентября. Оно затронет, в частности, украинских сборщиков.

В списке разрешенных стран, граждане которых могут приезжать на работы по сбору ягод, теперь остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

На пункте пропуска Пограничная служба при необходимости связывается с компанией для подтверждения указанной в документах информации.