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Украина может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Беларуси

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Украина может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям ЕС в отношении Беларуси.

«Санкций ЕС мы еще не видели, но мы поддерживаем подходы Евросоюза. Мы сделаем свои выводы, когда увидим эти санкции», — сказал Кулеба в пятницу на брифинге.

Позиция Украины в отношении ситуации в Беларуси синхронизируется со странами Европейского союза и США, отметил он.

«Украина синхронизирует свою позицию в отношении ситуации в Беларуси с ЕС и США. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Беларуси, чтобы ее народ сам избрал путь развития», — сказал он. При этом министр не ответил на вопрос, признает ли официальный Киев президентские выборы в Беларуси.

«Это превратилось уже в какой-то фетиш. Результаты выборов огласил ЦИК Беларуси. Но комплексно результаты выборов имели существенные недостатки и не отвечают стандартам в этой сфере», — отметил глава МИД. Он напомнил, что Украина поддержала позицию ЕС в отношении президентских выборов в Беларуси.

Украина не станет разрывать дипломатические отношения с Беларусью, но «поставит на паузу» их развитие до стабилизации ситуации внутри страны, сообщил также Кулеба.

«Мы все контакты ставим на паузу до стабилизации ситуации в Беларуси. Мы не разрываем отношения с Беларусью, мы ставим на паузу подготовку и проведение официальных встреч между нашими странами. Но для разрыва дипломатических отношений нет никаких оснований, мы не планируем прибегать к этому шагу».

Украина также считает недопустимым любое вмешательство других стран, прежде всего России, в ситуацию в Беларуси, заявил министр.

«Министерство иностранных дел считает недопустимым любое внешнее вмешательство в ситуацию в Беларуси, развязывание того глубокого политического кризиса, который охватил страну. Прежде всего речь идет о вмешательстве РФ и Организации Договора коллективной безопасности, где Россия, как известно, играет главную роль», — сказал он.

В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский в интервью Euronews заявил, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, то дал бы согласие на повторные выборы. В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларусь не нуждается в «заезженных советах» украинского руководства, и хотела бы ощутить поддержку и понимание.

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9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая набрала 10,12%. Сразу после объявления предварительных результатов голосования в стране начались массовые акции протеста несогласных с итогами. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

Беларусь, Дмитрий Кулеба
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