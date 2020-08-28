Лукашенко заявил, что ситуация в Беларуси стабилизируется

Ситуация в Беларуси, где после президентских выборов проходили акции протесты, стабилизируется, и теперь пришло время заниматься экономикой. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко, во время рабочей поездки на предприятие ООО «Савушкин-Орша».
«Вакханалия» с протестами в Белоруссии заканчивается, пришло время заниматься экономикой«, — сказал он.
Лукашенко отметил, что за свое мнение в Беларуси не начнут «ломать людей». «Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами», — отметил он.
Президент Беларуси подчеркнул, что в этой связи у граждан страны должна быть «морально-политическая, психологическая поправка», обеспечивающая мирное и поступательное развитие экономики республики.
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