Полсотни паломников-хасидов в Умани охраняют более пятисот полицейских

Представители Нацполиции Украины и Минздрава, которые прибыли в Черкасскую область, провели координационное совещание с местными руководителями здравоохранения, силовых ведомств и представителями хасидской религиозной общины по плану мероприятий и подготовки к празднованию Рош ха-Шана в Умани.
Как сообщает в среду сайт Национальной полиции, во время заседания заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сделал акцент на эпидемиологической ситуации в городе, отметил необходимость соблюдения карантина во время праздника и принятия дополнительных карантинных мероприятий.
«По словам (замглавы Нацполиции — ред.) Александра Фацевича, в настоящее время в Умани находится ориентировочно полсотни паломников-хасидов. Публичный порядок в городе будет обеспечивать более 500 полицейских», — говорится в сообщении.
«Черкасская полиция готова к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в Умани. Сейчас правоохранители несут службу в усиленном режиме. Они обеспечены всеми техническими возможностями для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Важно, чтобы и наши граждане, и паломники неукоснительно соблюдали противоэпидемические мероприятия, спокойно и в безопасности отметили праздник Рош га-Шана», — отметил Фацевич.
Во время рабочего визита представители Нацполиции и Минздрава провели инспектирование основных культовых мест паломничества, мест питания граждан, территории проведения мероприятия на предмет их готовности к приему посетителей и четкого соблюдения при этом карантина.
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