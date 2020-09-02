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Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни

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Бизнес не видит сдвигов в реформировании таможни

В первом полугодии 2020 года Таможенный индекс - экспертное исследование, которое проводит Европейская Бизнес Ассоциация дважды в год - составил 3,37 баллов по 5-ти бальной шкале. Таким образом интегральный показатель индекса концептуально не изменился, хотя и продемонстрировал незначительное ухудшение по сравнению с предыдущим периодом (3,39 балла).

Результаты опроса показывают, что оценка работы таможни экспертами Ассоциации остается концептуально неизменной в течение последнего года. Так, 56% считают, что коррупция в таможенных органах остается на том же уровне (54% в предыдущем периоде), хотя 31% опрошенных заметили уменьшение проявлений коррупции.

Увеличилось количество респондентов, которые довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне - пока таких 54%. Процент недовольных уровнем обслуживания таможенных органов также уменьшился и составил 10% опрошенных. Тогда как в прошлом периоде таких было 44% и 24% соответственно.

Традиционно самую высокую оценку экспертов получила работа системы «Единое окно». Подавляющее большинство, а именно 67% опрошенных ответили, что в основном или полностью удовлетворены использованием «единого окна», и только 7% остались недовольны работой системы. При этом компании указывают на недостаток слаженного взаимодействия между контролирующими органами и низкой активностью таможни по координации такого взаимодействия.

Сейчас больше всего трудностей при прохождении таможенного контроля у компаний возникает с Госпродпотребслужбой. В частности, эксперты жалуются на осложненную и длительную процедуру фитосанитарного и ветеринарного контроля, обременительный контроль товаров в деревянной таре. Также бизнес сталкивается с требованием документов в бумажной форме в дополнение к электронным, многочисленными задержками, спорными ситуациями относительно таможенной стоимости товаров. Так, 39% опрошенных сообщили, что остаются проблемы с корректировкой таможенной стоимости.

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Исследование состоит из трех тематических блоков - коррупция, качество таможенных услуг, работа «Единого окна». Индекс измеряется два раза в год. Отметка 3 считается нейтральной. Максимальная оценка составляет 5 баллов.

Опрос проводился за период январь-июнь 2020 года, в нем приняли участие 61 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации.

таможня, ЕБА
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