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Сенатор США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

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Сенатор США потребовал остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Cенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон призвал остановить реализацию проекта «Северный поток-2». Так он отреагировал на заявление правительства Германии о том, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы «Новичок».

«Остановите трубопровод „Северный поток-2“, чтобы привлечь русских к ответственности», — написал он в Twitter.

С требованием свернуть строительство газопровода к правительству ФРГ также обратилась немецкая партия «Союз 90 / Зеленые». Глава фракции «Зеленых» в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала отравление Навального «покушением на убийство структурами Кремля» и заявила, что Берлин не может заниматься «Северным потоком-2» совместно с Москвой.

При этом ранее представитель правительства страны Ульрике Деммер призвала не увязывать отравление Навального с газопроводом. Она заявила, что речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют представители России и Германии, и напомнила о словах канцлера Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе выразила похожую точку зрения.

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Днем 2 сентября правительство ФРГ обнародовало результаты токсикологического теста с использованием биоматериалов Навального, который провела специальная лаборатория Бундесвера. Специалисты пришли к выводу, что в организме политика есть следы яда из группы веществ, к которым относится «Новичок». После этого в правящем блоке ХДС/ХСС не исключили, что Берлин введет против Москвы новые санкции.

Алексей Навальный, Северный поток-2
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