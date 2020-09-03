Войти
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»
инфраструктура
Зеленский обещает за 2-3 года восстановить все аэропорты, «которые нужны в Украине»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В ДНР опровергли заявление о договоренностях по разведению сил и разминированию

443
В ДНР опровергли заявление о договоренностях по разведению сил и разминированию

Стороны на прошедшем в среду заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не согласовывали проектов о противоминной деятельности и разведении сил и средств. Об этом заявила в четверг «министр иностранных дел» так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, комментируя заявление Офиса президента Украины.

«В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было. Как мы уже неоднократно заявляли, по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами, однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию», — цитирует ее в четверг Донецкое агентство новостей.

Глава МИД сепаратистов подчеркнула, что пока Киев не урегулирует ситуацию вокруг постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее словам, противоречит минским соглашениям, прогресса по другим направлениям быть не может. «Наша логика проста и понятна: невозможно в одной рабочей группе согласовывать определенные подвижки и рассчитывать на их выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, в данном случае политическом, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты минских договоренностей», — отметила Никонорова.

Читайте также: Послы G7 рассказали, как правильно отбирать руководителей украинских антикоррупционных учреждений

Ранее Офис президента Украины заявил о том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в среду сумела согласовать четыре новых участка для разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также согласовала «рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем».

Донбасс, ДНР, ТКГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 сентября 2020
Среда, 2 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016