В ДНР опровергли заявление о договоренностях по разведению сил и разминированию

Стороны на прошедшем в среду заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не согласовывали проектов о противоминной деятельности и разведении сил и средств. Об этом заявила в четверг «министр иностранных дел» так называемой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова, комментируя заявление Офиса президента Украины.
«В очередной раз повторяем: никакого согласования проектов документов, касающихся противоминной деятельности и разведения сил и средств, на прошедшем заседании контактной группы достигнуто не было. Как мы уже неоднократно заявляли, по этим проектам действительно есть предварительный консенсус между сторонами, однако это не тождественно окончательному согласованию и подписанию», — цитирует ее в четверг Донецкое агентство новостей.
Глава МИД сепаратистов подчеркнула, что пока Киев не урегулирует ситуацию вокруг постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее словам, противоречит минским соглашениям, прогресса по другим направлениям быть не может. «Наша логика проста и понятна: невозможно в одной рабочей группе согласовывать определенные подвижки и рассчитывать на их выполнение с украинской стороны, когда в то же самое время на другом треке, в данном случае политическом, Киев грубо нарушает основополагающие аспекты минских договоренностей», — отметила Никонорова.
Ранее Офис президента Украины заявил о том, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в среду сумела согласовать четыре новых участка для разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также согласовала «рамочное решение о противоминной деятельности, которое должно стать основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем».
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