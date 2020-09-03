Послы G7 рассказали, как правильно отбирать руководителей украинских антикоррупционных учреждений

Послы стран «Большой семерки» (G7) в Украине подчеркнули необходимость отбора руководителей антикоррупционных органов через прозрачные и политически нейтральные процедуры отбора.

«Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях, и политически нейтральные процедуры отбора», — отмечается в заявлении послов G7 в Украине в Twitter в четверг.

Также в заявлении дипломаты напомнили, что обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с Евросоюзом и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений.

«Послы стран G7 последовательно поддерживают антикоррупционные институции в Украине, которым должна быть предоставлена возможность самостоятельно исполнять свою работу, имея необходимые полномочия и ресурсы для эффективного расследования, преследования и осуждения виновных в коррупции. Обеспечение независимости, целостности и прочного правового статуса этих учреждений является важным элементом международных обязательств Украины, в том числе в рамках сотрудничества с ЕС и постоянной поддержки со стороны международных финансовых учреждений. Это важно для качества жизни украинских граждан, а также для делового и инвестиционного климата в Украине», — отметили послы G7.