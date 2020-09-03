Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина

В Ивано-Франковске, у здания облсовета, предприниматели и рестораторы протестуют против карантинных ограничений. Мэр города Руслан Марцинкив поддержал их требования.
Об этом он сообщил на акции протеста, видео которой разместил в Фейсбуке.
«Для нас важно оказывать давление на правительство, чтобы оно отменило свое постановление о «красной» зоне», - отметил Марцинкив.
Он подчеркнул, что местная власть поддерживает стремление предпринимателей работать, потому что город живет за счет налогов малого и среднего бизнеса, тогда как центральные власти поддерживают только крупный бизнес. Поэтому Марцинкив поблагодарил предпринимателей за их протест.
Мэр Франковска убежден, что критерии, по которым определяют эпидемиологический уровень в городах и районах, не соответствует действительности. Во Франковск люди едут из других районов и областей, чтобы лечиться. Также, утверждает городской голова, в городе на COVID-19 тестируют 8 лабораторий, тогда как в других населенных пунктах - гораздо меньше. А чем больше тестируют, тем больше выявляют случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавил Марцинкив.
«Сегодня мы подаем в суд иск на правительство, которое нарушило конституционные права», - отметил мэр.
Он считает, что сейчас закрытие малого и среднего бизнеса в Ивано-Франковске является незаконным так же, как было незаконным решение о введении карантина 11 марта. Марцинкив обещает и это решение правительства обжаловать в суде.
Нынешний протест предпринимателей под стенами здания облсовета против «красной» зоны второй по счету. Еще дважды рестораторы выходили на пикет к полиции с требованием не закрывать их предприятия на время карантина.
Напомним, с 31 августа в «красную» зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.
По состоянию на 3 сентября в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждены 9 685 случаев заболевания COVID-19. В Украине - 128 228 случаев, за последние сутки 2 430 новых случаев коронавирусной инфекции.
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