Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина

В Ивано-Франковске, у здания облсовета, предприниматели и рестораторы протестуют против карантинных ограничений. Мэр города Руслан Марцинкив поддержал их требования.

Об этом он сообщил на акции протеста, видео которой разместил в Фейсбуке.

«Для нас важно оказывать давление на правительство, чтобы оно отменило свое постановление о «красной» зоне», - отметил Марцинкив.

Он подчеркнул, что местная власть поддерживает стремление предпринимателей работать, потому что город живет за счет налогов малого и среднего бизнеса, тогда как центральные власти поддерживают только крупный бизнес. Поэтому Марцинкив поблагодарил предпринимателей за их протест.

Мэр Франковска убежден, что критерии, по которым определяют эпидемиологический уровень в городах и районах, не соответствует действительности. Во Франковск люди едут из других районов и областей, чтобы лечиться. Также, утверждает городской голова, в городе на COVID-19 тестируют 8 лабораторий, тогда как в других населенных пунктах - гораздо меньше. А чем больше тестируют, тем больше выявляют случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавил Марцинкив.

«Сегодня мы подаем в суд иск на правительство, которое нарушило конституционные права», - отметил мэр.

Он считает, что сейчас закрытие малого и среднего бизнеса в Ивано-Франковске является незаконным так же, как было незаконным решение о введении карантина 11 марта. Марцинкив обещает и это решение правительства обжаловать в суде.

Нынешний протест предпринимателей под стенами здания облсовета против «красной» зоны второй по счету. Еще дважды рестораторы выходили на пикет к полиции с требованием не закрывать их предприятия на время карантина.

Напомним, с 31 августа в «красную» зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

По состоянию на 3 сентября в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждены 9 685 случаев заболевания COVID-19. В Украине - 128 228 случаев, за последние сутки 2 430 новых случаев коронавирусной инфекции.