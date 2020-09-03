Войти
Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву
соседи
Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена
vox pupoli
Трамп за лето существенно сократил отставание от Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина

138
Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина

В Ивано-Франковске, у здания облсовета, предприниматели и рестораторы протестуют против карантинных ограничений. Мэр города Руслан Марцинкив поддержал их требования.

Об этом он сообщил на акции протеста, видео которой разместил в Фейсбуке.

«Для нас важно оказывать давление на правительство, чтобы оно отменило свое постановление о «красной» зоне», - отметил Марцинкив.

Он подчеркнул, что местная власть поддерживает стремление предпринимателей работать, потому что город живет за счет налогов малого и среднего бизнеса, тогда как центральные власти поддерживают только крупный бизнес. Поэтому Марцинкив поблагодарил предпринимателей за их протест.

Мэр Франковска убежден, что критерии, по которым определяют эпидемиологический уровень в городах и районах, не соответствует действительности. Во Франковск люди едут из других районов и областей, чтобы лечиться. Также, утверждает городской голова, в городе на COVID-19 тестируют 8 лабораторий, тогда как в других населенных пунктах - гораздо меньше. А чем больше тестируют, тем больше выявляют случаев заболевания коронавирусной инфекцией, добавил Марцинкив.

«Сегодня мы подаем в суд иск на правительство, которое нарушило конституционные права», - отметил мэр.

Он считает, что сейчас закрытие малого и среднего бизнеса в Ивано-Франковске является незаконным так же, как было незаконным решение о введении карантина 11 марта. Марцинкив обещает и это решение правительства обжаловать в суде.

Нынешний протест предпринимателей под стенами здания облсовета против «красной» зоны второй по счету. Еще дважды рестораторы выходили на пикет к полиции с требованием не закрывать их предприятия на время карантина.

Читайте также: Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву

Напомним, с 31 августа в «красную» зону эпидемиологической ситуации вошли Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Городенковский, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области.

По состоянию на 3 сентября в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждены 9 685 случаев заболевания COVID-19. В Украине - 128 228 случаев, за последние сутки 2 430 новых случаев коронавирусной инфекции.

Ивано-Франковск, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 сентября 2020
Среда, 2 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Герус
Андрей Герус
народный депутат Украины, экс-член НКРЭКУ

Стимулирующее тарифообразование для электрических сетей

Очень важно, чтобы различные формы давления, медийные атаки и угрозы не влияли на государственные решения, а государство и его институты были способны принимать справедливые решения, не поддаваясь различным формам давления cо стороны олигархов. И чтобы много хороших и прогрессивных идей (как, например, «зеленые» тарифы или формульное ценообразование угля) в процессе реализации не искажались, а оставались реформами, которые принесут пользу не узкому кругу олигархов, а всему обществу и государству.
Ноа Каган
Ноа Каган
основатель компаний AppSumo и OkDork

Правила успешной компании: опыт Facebook

Основатель компаний AppSumo и OkDork Ноа Каган, раньше работавший в Facebook, рассказывает о принципах работы самой популярной соцсети мира.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

В Беларуси Запад попал в сложное положение

В Беларуси Запад попал в сложное положение. С одной стороны, он не может не реагировать на результаты выборов и разгон протестов. С другой стороны, он не должен подтолкнуть Беларусь в сторону ее поглощения Россией.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016