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Ивано-Франковск откроет детсады и школы, несмотря на «красную зону

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Ивано-Франковск откроет детсады и школы, несмотря на «красную зону

Ивано-Франковский городской совет, ссылаясь на многочисленные обращения родителей детей дошкольного и школьного возраста, принял решение поэтапно возобновить работу детских садов, а также продолжить очное обучение в школах и учреждениях внешкольного образования.

Текст решения был обнародован пресс-службой горсовета во вторник.

Согласно тексту решения, дошкольные учебные заведения начнут открываться уже с 15 сентября. Начальные школы возобновят работу с 21 сентября. Ученики средних и старших классов, а также внешкольных учебных учреждений, вернутся к очному обучению с 28 сентября.

Кроме того, решением рекомендуется образовательным учреждениям частной формы собственности, расположенным на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады, обеспечить право детей на образование «в соответствии с решением основателя».

Администрациям учебных заведений предписывается обеспечить неукоснительное соблюдение сотрудниками санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению COVID-19. Ответственность же за здоровье учеников и воспитанников возлагается на их родителей или лиц, что их заменяют.

«Рекомендовать органам национальной полиции воздержаться от действий по привлечению к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением. Указанное решение с учетом требований ст. 144 Конституции Украины является обязательным к исполнению на территории Ивано-Франковской городской территориальной громады», — подчеркивается в тексте решения.

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Как сообщалось, с 14 сентября Ивано-Франковск включен в «красную» зону эпидемиологической опасности.

За минувшие сутки в Ивано-Франковской области были подтверждены 153 новых случая коронавирусной болезни, 4 человека из числа ранее заболевших скончались. Сейчас в области болеют 6 464 человека.

Ивано-Франковск, карантин
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