Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду

Проект закона о госбюджете на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя — до 15 сентября.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Укринформ.

«Бюджет сейчас в стадии формирования. 15 сентября, как того требует закон, он будет внесен на рассмотрение комитетов и парламента, чтобы мы перешли к системной дискуссии. На сегодняшний день Министерство финансов сбалансировало основу бюджета», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на медицину, образование, обеспечение нужд армии уже есть расчеты.

Глава правительства заверил, что власть будет финансировать все расходы по борьбе с коронавирусом, продолжение медицинской реформы и все реформы.