Шмыгаль обещает вовремя внести бюджет в Раду

Проект закона о госбюджете на 2021 год будет внесен на рассмотрение Верховной Рады вовремя — до 15 сентября.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Укринформ.
«Бюджет сейчас в стадии формирования. 15 сентября, как того требует закон, он будет внесен на рассмотрение комитетов и парламента, чтобы мы перешли к системной дискуссии. На сегодняшний день Министерство финансов сбалансировало основу бюджета», — отметил Шмыгаль.
По его словам, на медицину, образование, обеспечение нужд армии уже есть расчеты.
Глава правительства заверил, что власть будет финансировать все расходы по борьбе с коронавирусом, продолжение медицинской реформы и все реформы.
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