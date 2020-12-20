Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, - Шмыгаль

Украина завершит год с выполнением всех социальных обязательств, которые были предусмотрены нынешним бюджетом. При этом в бюджете на 2021 год предусмотрен рост зарплат для медиков, работников образования, военнослужащих.
Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
Он напомнил, что миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине со следующей недели.
«Для Украины — это подтверждение поддержки МВФ в проведении реформ и положительный сигнал о выплате очередного транша. А для наших международных финансовых партнеров и банковской среды — маркер стабильности», — подчеркнул премьер.
Кроме того, на этой неделе правительство подписало соглашение с ЕБРР на сумму 450 млн евро, которые будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о капитальном ремонте автодороги М-05 Киев-Одесса и строительстве Северного обхода Львова.
«Реализация этих проектов не только сделает жизнь людей более комфортной, но и создаст мультипликативный эффект для роста экономики Украины», — считает Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что в принятом госбюджете на 2021 год основное увеличение расходов предусмотрено на медицину (+47 млрд грн) и образование (+23 млрд грн). Также заложено существенное увеличение финансирования безопасности и обороны (+21 млрд грн) и социальной помощи (+19 млрд грн).
«Важно, что ставки НДС, НДФЛ, ЕСВ, налога на прибыль предприятий остаются без изменений. В то же время в госбюджете предусмотрен рост зарплат для медиков, работников образования, военнослужащих», — подчеркнул премьер.
Он заявил, что бюджет сбалансированный с точки зрения доходов-расходов и реалистичный к исполнению.
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