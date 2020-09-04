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За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства

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За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства

Начальник Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства задержан после получения неправомерной выгоды в сумме 70 тыс.грн.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, 4 сентября в ходе совместных действий Государственного бюро расследований с Управлением специальных расследований в Запорожской области, Департаментом стратегических расследований Нацполиции Украины, под процессуальным руководством прокуратуры г.Киев, задержан после получения неправомерной выгоды глава Запорожского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

По данным ведомства, чиновник получил 70 тыс.грн. за то, что оставит на должности своего подчиненного.

По предварительной информации следствия, глава Запорожского областного лесохоза разработал преступную схему , по которой один их сотрудников государственного предприятия, входящего в структуру данного управления, должен был неофициально за наличные деньги сбывать часть сельхозпродукции, собранной в лесничестве.

При этом, в официальные отчеты ГП «Запорожское лесное и охотничье хозяйство» требовалось вносить недостоверную информацию о реальном количестве выращенной продукции, а наличные средства передавать руководству.

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В случае отказа от участия сотрудника в преступных замыслах руководства управления, ему сообщалось об увольнении.

Следствием задокументированы факты получения руководителем запорожского лесхоза двух частей неправомерной выгоды — 1 сентября — 10 тыс. грн., а 4 сентября — 60 тыс.грн.

Ведется следствие.

Запорожская область, взятка
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