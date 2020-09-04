Spiegel сообщил, где именно у Навального нашли следы яда

Немецкие эксперты обнаружили следы яда на бутылке, которую Навальный взял с собой в поездку по регионам России, сообщил Der Spiegel со ссылкой на врача, проинформировавшего участников правительственного совещания в Германии о результатах исследования анализов оппозиционера.
Именно после этой встречи правительство ФРГ выпустило заявление о том, что в организме Навального нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичка».
Бутылку сохранили родственники оппозиционера после того, как ему стало плохо в самолете 20 августа, и позже передали врачам в Берлине, пишет Der Spiegel. Предположительно Навальный отпил из бутылки уже после того, как яд попал в его организм, оставив на ней следы отравляющего вещества, отмечает издание.
Также яд был обнаружен в образцах крови, мочи и на коже политика.
В свою очередь ни одна из проведенных в России криминалистических экспертиз не выявила у Алексея Навального запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.
«По результатам нескольких завершенных экспертиз в организме Навального либо в его вещах никаких запрещенных, отравляющих и сильнодействующих веществ не выявлено, в том числе ингибиторов холинэстеразы, что пока ставит под сомнения заявления немецкой стороны об отравлении Навального», — сказал источник.
Он добавил, что экспертизы проводились не в одной лаборатории. Часть экспертиз еще не завершена.
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