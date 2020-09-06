Лондон пока не готов обвинить Россию в отравлении Навального

Великобритания в настоящий момент не может возложить на Россию ответственность за произошедшее с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил в воскресенье в интервью Би-би-си.

«Будем откровенны, мы пока не можем возложить ответственность, но учитывая предыдущие случаи использования „Новичка“ российскими разведывательными службами, России и российскому правительству теперь нужно ответить на серьезные вопросы», — сказал министр.

Ранее в интервью телеканалу Sky News Рааб признался, что не видит другого объяснения, кроме как причастности России к произошедшему. «Очень сложно, когда дело доходит до установления ответственности, подумать о каком-либо другом правдоподобном объяснении, кроме как о российском государстве, просто потому что „Новичок“ сложно заполучить, он сложен в обращении и во владении», — утверждал глава МИД.

В ответ на вопрос ведущего Би-би-си, не стоит ли Лондону вновь выслать российских дипломатов или заморозить российские активы, министр сказал, что такие возможности всегда есть, но в настоящий момент приоритет Лондона заключается в оказании давления на Москву через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, в среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».