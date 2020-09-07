В Беларуси похитили одного из лидеров оппозиции

В Минске неизвестными людьми похищена член Кооординационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает издание Tut.by.
Очевидец похищения рассказала изданию, что видела, как утром в понедельник неизвестные люди в масках посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего тот уехал.
Tut.by отмечает, что на звонки по мобильному телефону Колесникова не отвечает. Член Координационного совета Максим Знак подтвердил изданию, что связи с Колесниковой нет.
Минская милиция уже сообщила, что проверяет информацию СМИ о якобы имевшем место похищении Колесниковой.
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