В Украине за сутки подтвердили еще 2411 случай коронавируса

В Украине по состоянию на 8 сентября лабораторно подтверждены 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки зафиксировали 2 411 случаев.
Такие данные сообщает система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 57 человек, всего в стране на сегодняшний день зафиксированы 2934 летальных случая.
В то же время выздоровели за сутки 940 больных COVID-19, в среднем от коронавируса вылечились 63 546 человек.
Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190) областях.
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