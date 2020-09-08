«Метинвест» завершил I полугодие с убытком $240 млн

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», завершила январь-июнь 2020 года с чистым убытком в размере $240 млн с отрицательной маржой 5%, тогда как в аналогичном периоде прошлого года получила чистую прибыль $408 млн с положительной маржой 7%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным в понедельник компанией предварительным неаудированным промежуточным финансовым результатам за первое полугодие-2020, ее выручка за отчетный период сократилась на 15% — до $4,968 млрд, EBITDA снизилась на 20% — до $715 млн, маржа упала на 1 процентный пункт — до 14%.

Общая задолженность компании к концу I полугодия-2020 составляла $3,010 млрд, тогда как к концу 2019 года — $3,032 млрд. При этом объем денежных средств к концу I полугодия-2020 составил $465 млн, на конец 2019 года — $274 млн. Чистый долг на конец июня-2020 достиг $2,545 млрд, на конец-2019г — $2,758 млрд.

Как сообщалось, Metinvest B.V. (Нидерланды) в 2019 году снизил чистую прибыль в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом — до $341 млн с $1,188 млрд при снижении маржи на 7 процентных пункта (п.п.) — до 3% с 10%. Ее выручка сократилась на 10% — до $10,757 млрд, EBITDA — на 52%, до $1,213 млрд при падении маржи на 10 п.п. — до 11% с 21%.

Общая задолженность компании за 2019 год возросла на 11% по сравнению с 2018 годом — до 3,032 млрд с $2,743 млрд. При этом объем денежных средств снизился на 2% — до $274 млн с $280 млн. Чистый долг возрос на 12% — до $2,758 млрд.

Капитальные инвестиции увеличились на 17% — до $1,055 млрд с $898 млн.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.