ПриватБанк возглавил список прибыльных украинских банков, Укрэксимбанк - убыточных

Государственный ПриватБанк по итогам января-июля 2020 года продолжает возглавлять список прибыльных украинских банков с финансовым результатом 16,2 млрд грн, тогда как наибольший убыток начиная с апреля 2020 года фиксирует государственный Укрэксимбанк (2,24 млрд грн), свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, вторую позицию в списке самых прибыльных украинских банков продолжил занимать Ощадбанк (4,32 млрд грн), третью — Райффайзен банк Аваль (2,46 млрд грн). На четвертой по-прежнему находится ПУМБ (1,5 млрд грн), на пятой — ОТП Банк (908,94 млн грн), который поднялся на две ступени, получив в июле 319,78 млн грн чистой прибыли.

По убытку за июль список не изменился — по итогам семи месяцев 2020 года на второй позиции продолжил находиться Проминвестбанк (ПИБ, 330,93 млн грн), на третьей — банк «Кредит Днепр» (184,42 млн грн), на четвертой — Правэкс Банк (99,86 млн грн), на пятой — БТА Банк (67,17 млн грн), свидетельствует отчетность центробанка.

В ней указывается, что в целом по итогам семи месяцев 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Прибыльными в этот период были 58 из 75 работающих в Украине банков, отмечается в данных НБУ.

Согласно статистике регулятора, по итогам семи месяцев 2020 года по размеру общих активов первое место в рейтинге сохранил ПриватБанк (585,21 млрд грн), второе — Ощадбанк (275,82 млрд грн), третье — Укрэксимбанк (239,05 млрд грн), четвертое — Укргазбанк (163,13 млрд грн) и пятое — Райффайзен банк Аваль (104,17 млрд грн).