Приватбанк возглавил список самых прибыльных банков

Украинские банки по итогам января-ноября 2020 года получили 43,347 млрд грн чистой прибыли, самым прибыльным снова стал государственный Приватбанк, убыточным — государственный «Укрэксимбанк».

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Сообщается, что за 11 месяцев прошлого года Приватбанк получил 25 млрд грн чистой прибыли, «Укрекисмбанк» — минус 3,76 млрд грн.

Кроме Приватбанка, среди самых банков — Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) и ОТП Банк (1,974 млрд грн).

При этом, 62 из 73 действующих банков получили 48,16 млрд грн прибыли, а 11 банков показали убытки на 4,81 млрд грн.

В частности, наиболее убыточными стали: Укрэксимбанк — минус 3,765 млрд грн, Проминвестбанк — минус 718,3 млн грн, ПРАВЭКС-БАНК — минус 170,7 млн грн, БТА Банк — минус 85,43 млн грн, Юнекс Банк — минус 32,6 млн грн.