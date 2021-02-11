Госбанки возглавляют список самых прибыльных и наиболее убыточных украинских банков

Государственный ПриватБанк возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, задекларировав 25,306 млрд грн чистой прибыли, при этом наибольший убыток в прошлом году зафиксировал Укрэксимбанк — 5,594 млрд грн.
Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял Райффайзен банк Аваль (4,075 млрд грн), третью — Ощадбанк (2,832 млрд грн). На четвертой позиции по итогам 2020 года находится ПУМБ (2,634 млрд грн), на пятой — ОТП Банк (1,734 млрд грн).
По данным центробанка, по убытку второе место занял банк Проминвестбанк (ПИБ, 451,516 млн грн), третье — Правэкс Банк (184,17 млн грн), четвертое — БТА Банк (98,869 млн грн) и пятое — Юнекс Банк (36,609 млн грн).
Прибыльными в этот период были 65 из 73 работающих в Украине банков.
Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов первое место в рейтинге по итогам 2020 года сохранил ПриватБанк (568,244 млрд грн), второе — Ощадбанк (268,752 млрд грн), третье — Укрэксимбанк (246,877 млрд грн), четвертое — Укргазбанк (151,403 млрд грн) и пятое — Райффайзен банк Аваль (113,628 млрд грн).
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