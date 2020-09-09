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У Ахметова пытаются через суд уничтожить справку НАБУ о 19 млрд убытков от «Роттердам +»

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У Ахметова пытаются через суд уничтожить справку НАБУ о 19 млрд убытков от «Роттердам +»

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску гендиректора «ДТЭК Востокэнерго» Бориса Лесного к Национальному антикоррупционному бюро Украины о признании действий детектива по составлению справки о размере убытков в деле «Роттердам +» противоправными.

Такое решение суд принял 21 августа, сообщают Наши деньги.

В иске Лесной просит признать противоправным составления детективом НАБУ Ильей Любачем двух справок. Первой в марте 2019 был проведен расчет прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии, а в июле того же года была создана вторая справка о проведении расчета излишне уплаченных средств за приобретенную электрическую энергию.

Также истец просит суд признать отсутствие компетенции у детектива НАБУ на составление справок, содержащих признаки экспертного исследования, а также воздержаться от составления справок в уголовном производстве № 52017000000000209.

При этом при первом обращении Окружной административный суд отказал в открытии производства, однако апелляция отменила определение и направила дело на повторное рассмотрение. Также в деле изменилась судья из-за отпуска предыдущего. Протоколом автоматизированного распределения дел между судьями от 14.08.2020 дело распределено на судью Нану Векуа.

Именно эта судья в феврале 2020 приняла решение в пользу ДТЭК, которым было остановлено действие постановления № 360 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это постановление предусматривало восстановление платы за услуги по передаче для экспортеров электроэнергии, среди которых самым крупным является группа ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним, уголовное производство № 52017000000000209 касалось введения НКРЭКУ в 2016 году так называемой формулы «Роттердам +» для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля согласно котировки в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

Предметом расследования также был тот факт, что после введения «Роттердам +» подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк был финансовым советником тогдашнего президента Петра Порошенко. На момент ввода формулы «Роттердам +» НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением также работал в компании ICU и «Рошен» Порошенко.

По версии следствия, именно Лесной вместе с гендиректором ООО «ДТЭК Сети» Иваном Гелюхом по предварительной договоренности с Дмитрием Волком и бывшим членом НКРЭКУ Владимиром Евдокимовым, заместителем начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тарасом Ревенко и начальником отдела этого управления Владимиром Бутовским заблаговременно до принятия формулы «Роттердам плюс» обсуждали возможность ее внедрения. В прошлом году всем им было сообщено о подозрении.

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27 августа прокурор САП Виталий Пономаренко закрыл основную часть уголовного производства по делу «Роттердам плюс». Основанием было названо то, что экспертиза Службы безопасности Украины не установить убытков от «Роттердам +» за весь период действия формулы в 2016-2020 годах. Однако упомянутая экспертиза НАБУ установила ущерб от формулы «Роттердам +» на сумму 18,87 грн. в период первой половины 2016 года — 2017 года.

Сейчас также в АМКУ продолжается расследование, в рамках которого изучается вопрос того, давало ли применение формулы преимущества угольной генерации, прежде всего группе ДТЭК, за счет, в том числе, ущемление интересов «Энергоатома».

Роттердам+, ОАСК
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