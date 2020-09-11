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В Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение

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В Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение

По состоянию на 10 сентября в 59 учебных заведениях Киевской области выявлены случаи заболевания педагогов и учащихся коронавирусной болезнью, в связи с чем почти 8 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение, сообщил глава Киевской обгосадминистрации Василий Володин.

«Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение — 7 871. Из них 5 613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2 258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы, в которых они расположены, продолжают работать», — приводит слова Володина пресс-служба КОГА.

Отмечается, что кроме того, в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 686 учреждений дошкольного образования, которые посещает 33 920 детей, функционирование учреждений обеспечивают 12 088 сотрудников. Так, в связи с заболеванием СОVID-19 были закрыты на карантин 11 детсадов.

«К сожалению, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры. Детей переводят на онлайн-обучение. Но все мы понимаем, что сейчас иного выхода из ситуации нет. Мы все в одинаковом положении. Главное — уберечь здоровье и жизни людей. Прошу всех жителей Киевской области ответственно и с пониманием отнестись к таким мерам», — подчеркнул Володин.

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Как сообщалось, в Киевской области по состоянию на утро пятницы 94 человека заболели коронавирусом, 4 — умерли и 41 — выздоровел, сейчас болеет 2 090 человек.

Всего в Украине по состоянию на утро 11 сентября, выявлено 3 144 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом 1128 человек выздоровели, 53 ранее заболевших умерли. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее.

Киевская область, коронавирус
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