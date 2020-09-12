Дефицит бюджета США превысил 3 триллиона долларов

Дефицит федерального бюджета США по состоянию на конец августа превысил 3 триллиона долларов.

Об этом свидетельствуют последние статистические данные, обнародованные министерством финансов США, сообщает Укринформ.

Издание пишет, что дефицит бюджета крупнейшей экономики мира достиг 3,047 трлн долл. Поступления составляют почти 3,047 трлн, а расходы — около 6,054 трлн долл.

Ожидается, что в целом дефицит бюджета США 2020 года может достичь 3,3 трлн долларов, поскольку фискальный год в стране завершается 30 сентября, добавляет издание.