Оборонный бюджет США включает $250 млн на оружие и помощь для Украины

Принятый Сенатом США закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год предусматривает $250 млн в виде помощи Украине в сфере безопасности для финансирования дополнительного обучения, летальное и нелетальное вооружение и технику, а также оказание консультационных услуг украинской армии, сообщил сенатор США Роб Портман.

«Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который ясно дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии», — сказал Портман, отмечается в пресс-релизе на его официальном сайте в пятницу.

Кроме того, $75 млн из $250 млн предназначены специально для вооружения летального характера, что на $25 млн больше, чем в 2020 финансовом году.

В отчете конференции содержится предложение Портмана, требующее от Министерства обороны США разработать новую многолетнюю стратегию поддержки развития вооруженных сил Украины, увеличивая их возможности и обеспечивая ресурсный план для помощи США в области безопасности. Этот отчет позволит лучше синхронизировать и расставить приоритеты в отношении будущей помощи США в области безопасности Украине, выявляя пробелы и недостатки, которые необходимо устранить.

Также этот отчет конференции расширяет положения Портмана, включенные в предыдущие NDAA, которые обуславливают значительную часть помощи США в сфере безопасности важнейшими реформами оборонного сектора в Украине, включая усиление гражданского контроля над вооруженными силами и улучшение возможностей самообеспечения, управление запасами и безопасность секретных иностранных технологий.

«Украинские военные мужественно боролись против российской агрессии на Донбассе и добились огромных успехов. Я давно выступал за разработку всеобъемлющего, многолетнего плана помощи в области безопасности, и я рад, что принятый Сенатом отчет о конференции NDAA на 2021 финансовый год направляет Министерство обороны и Государственный департамент искать способы помочь украинским военным продолжить их траекторию роста в профессиональном плане», — пояснил Портман.

Сенатор добавил, что призвал правительство Украины продолжать свои усилия по искоренению коррупции и был автором прошлых законов, связывающих помощь с продолжающейся антикоррупционной реформой.

«Эти условия сохраняются, и я с нетерпением хочу увидеть, как правительство президента Зеленского продолжит продвигаться вперед в антикоррупционной повестке дня», — указал сенатор.

Портман заверил, что Конгресс США продолжит следить за тем, чтобы украинские вооруженные силы обладали необходимыми возможностями для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе.

Законопроект теперь направляется на подпись президента США.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.