Войти
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
позиция
Шмыгаль с нетерпением ждет начало миссии МВФ в Украине
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов
официально
Зеленский ставит задачу завоевать доверие инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Оборонный бюджет США включает $250 млн на оружие и помощь для Украины

149
Оборонный бюджет США включает $250 млн на оружие и помощь для Украины

Принятый Сенатом США закон об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 год предусматривает $250 млн в виде помощи Украине в сфере безопасности для финансирования дополнительного обучения, летальное и нелетальное вооружение и технику, а также оказание консультационных услуг украинской армии, сообщил сенатор США Роб Портман.

«Я аплодирую своим коллегам по Сенату за то, что они приняли отчет конференции NDAA на 2021 финансовый год, который ясно дает понять, что Америка поддерживает украинский народ в его борьбе за демократическое, процветающее и независимое будущее перед лицом российской агрессии», — сказал Портман, отмечается в пресс-релизе на его официальном сайте в пятницу.

Кроме того, $75 млн из $250 млн предназначены специально для вооружения летального характера, что на $25 млн больше, чем в 2020 финансовом году.

В отчете конференции содержится предложение Портмана, требующее от Министерства обороны США разработать новую многолетнюю стратегию поддержки развития вооруженных сил Украины, увеличивая их возможности и обеспечивая ресурсный план для помощи США в области безопасности. Этот отчет позволит лучше синхронизировать и расставить приоритеты в отношении будущей помощи США в области безопасности Украине, выявляя пробелы и недостатки, которые необходимо устранить.

Также этот отчет конференции расширяет положения Портмана, включенные в предыдущие NDAA, которые обуславливают значительную часть помощи США в сфере безопасности важнейшими реформами оборонного сектора в Украине, включая усиление гражданского контроля над вооруженными силами и улучшение возможностей самообеспечения, управление запасами и безопасность секретных иностранных технологий.

«Украинские военные мужественно боролись против российской агрессии на Донбассе и добились огромных успехов. Я давно выступал за разработку всеобъемлющего, многолетнего плана помощи в области безопасности, и я рад, что принятый Сенатом отчет о конференции NDAA на 2021 финансовый год направляет Министерство обороны и Государственный департамент искать способы помочь украинским военным продолжить их траекторию роста в профессиональном плане», — пояснил Портман.

Сенатор добавил, что призвал правительство Украины продолжать свои усилия по искоренению коррупции и был автором прошлых законов, связывающих помощь с продолжающейся антикоррупционной реформой.

«Эти условия сохраняются, и я с нетерпением хочу увидеть, как правительство президента Зеленского продолжит продвигаться вперед в антикоррупционной повестке дня», — указал сенатор.

Читайте также: В США предложили создать «Союз штатов», поддерживающих Трампа

Портман заверил, что Конгресс США продолжит следить за тем, чтобы украинские вооруженные силы обладали необходимыми возможностями для защиты своей суверенной территории — на суше, на море и в воздухе.

Законопроект теперь направляется на подпись президента США.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США в пятницу проголосовал за законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В поддержку законопроекта высказалось подавляющее большинство сенаторов.

США, оружие, бюджет США
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 12 декабря 2020
Пятница, 11 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Юрий Саух
Юрий Саух
политолог, кандидат философских наук

Политический «Сталинград» по-криворожски

Поражение в криворожском регионе стало весомым ударом по позициям президента, а также привело к значительным репутационным потерям Рината Ахметова, что в последующем может привести к реконфигурации, по сути, и так неустойчивого союза гаранта Конституции с рядом финансово-промышленных групп страны.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Садись, два! В Кривом Роге проиграли и Зеленский, и Ахметов

Все уже написали, что проигрыш на своей малой родине - это серьезный удар по Владимиру Зеленскому и «слугам народа». Действительно, теперь у критиков президента появился железобетонный повод говорить, что если магия имени Зеленского не работает даже в родном Кривом Роге, то больше не работает и по всей Украине. Но я бы хотел обратить внимание на другой важный момент. Проблемы не столько у Зеленского, сколько у Рината Ахметова.
Виталий Романченко
Виталий Романченко
политический аналитик

Зеленский, рак и щука

Всего один день почитайте украинские новости. И придите к очевидному выводу, что на власть во главе с Зеленским надежды нет. Спасение украинцев - дело рук самих украинцев. И, если поставить перед собой такую задачу, то многое можно сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016