Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

Председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал заявление об отставке.

Об этом Прокопенко заявил в Facebook.

«Я подал заявление об отставке с должности председателя Черниговской ОГА. Основная причина — это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Председатель ОГА без своих депутатов в областном совете — это слабый председатель ОГА, который не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла... Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае — он может вредить президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять», — заявил чиновник.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Прокопенко главой Черниговской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года.