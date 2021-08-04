Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Соответствующий указ № 343/2021 от 4 августа опубликован на сайте главы государства.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой обладминистрации работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО «Укргаздобыча».